У Йорданії виявили 5600-річний горщик, повний бісеру (фото)

Археологи виявили горщик у енеолітичному поселенні в Телль-Худжайрат-ель-Гузлан в Йорданії. Всередині посудини були тисячі намистин із глини, кістки та черепашок.

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Знахідка датується приблизно 3600 роком до нашої ери. Про це повідомляє The History Blog.

Серед перлин були тисячі крихітних перлин, усі пронизані та відполіровані. Просте різання та полірування цих бус займало багато часу.

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Їхні розміри були в міліметровому діапазоні. Інші були більші, також витягнутої форми.

Що саме означає це відкриття, досі спантеличує вчених. Тип намистин був відомий, наприклад, як прикраси, але розташування та маса знахідки були неперевершеними.

На початку бронзового віку Телль Худжайрат аль-Гузлан і сусіднє місто були не лише важливим місцем виробництва міді, але й важливим торговим центром біля Червоного моря між Левантом і Єгиптом. Таємниця глека з перлами все ще чекає на остаточне розгадування.

Нагадаємо,у Японії археологи знайшли понад 100 тисяч монет, яким 2000 років.

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