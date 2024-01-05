У Гренландії скам'янілості ''страшного звіра'', яким 518 млн років (фото)

Дослідники з Брістольського університету та Корейського полярного науково-дослідного інституту виявили у Північній Гренландії гігантських хижих хробаків, яким було 518 мільйонів років.

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Нових для науки тварин назвали Timorebestia, що з латині означає "страшні звірі". Вони були розміром близько 30 сантиметрів, що робить їх одними з найдавніших м’ясоїдних тварин, які полювали у товщі води в ранньому кембрії.

Як повідомляє IFLScience, Тіморебестії мали довгі антени та вражаючі щелепи всередині голови. Це відрізняє їх від стрілоподібних хробаків, у яких щелепи розташовані зовні.

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Дослідники виявили скам’янілості Timorebestia у скам’янілому місці Сіріус Пассет Лагерштетте, яке датується приблизно 518 мільйонами років. Це місце є скарбницею ранньокембрійських скам’янілостей, і вчені вважають, що Timorebestia були одними з найвищих хижаків у своєму середовищі існування.

Докази хижацької доблесті Timorebestia були знайдені в її скам’янілій травній системі, де були знайдені останки деяких нещасливих Ізоксисів. Isoxys були звичайним плаваючим членистоногим у той час, чий захист, очевидно, був марним проти Timorebestia.

Вчені вважають, що Timorebestia та стрілоподібні черви, ймовірно, домінували в океанах до появи членистоногих. Їхнє правління могло тривати від 10 до 15 мільйонів років, оскільки їх замінили більш успішні тварини.

Нагадаємо, в Арктиці знайшли нових істот, які були ізольовані сто тисяч років.

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