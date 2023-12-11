У Німеччині виявили тисячі кісток печерних ведмедів віком 40 тисяч років до нашої ери (фото)

У Німеччині археологи виявили понад 10 000 кісток тварин, більшість із них печерних ведмедів. Знахідку зробили на палеолітичній стоянці в районі Ансбах у Баварії.

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Розкопки знайшли достатньо кісток печерного ведмедя, щоб скласти майже повний скелет величезної тварини. Радіовуглецевий аналіз зразків кісток датує їх приблизно 40 000 роком до нашої ери, повідомляє The History Blog.

300 кісток і зубів різних тварин знайдено на дослідній ділянці площею лише один квадратний метр і 10 000 на площі 1200 квадратних метрів. Серед них останки печерних ведмедів, вовків, мамонтів, носорогів, диких коней, а також добре збережені залишки верхньої щелепи та зубів печерної гієни.

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На багатьох уламках є сліди від порізів і шматки кременю, оброблені до гострого краю, а сліди опіків на невеликих шматочках кістки вказують на те, що це не було природне скупчення кісток тварин, а скоріше місце обробки, яке використовувалося людьми палеоліту.

Наразі кістки тварин досліджують археологи, які документують їхній вид, вік і, якщо можливо, стать. Подальші дослідження включатимуть аналіз стабільних ізотопів, який може пояснити, що тварини їли і як далеко вони кочували від місць свого походження.

Нагадаємо, археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років.

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