У Німеччині виявили мечі бронзової доби та тисячі срібних монет (фото)

У Мекленбурзі-Передній Померанії археологи виявили три видатні знахідки з минулого. Ці скарби включають сім мечів бронзової доби, скарб із 6000 срібних монет XI століття та унікальну скарбницю з контейнером з релікварієм, також датовану XI століттям.

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Вважається, що сім мечів, знайдених у фрагментах біля Мірова в Мекленбурзькому озері, знову спливли на поверхню під час днопоглиблення траншеї. Про це повідомляє Ancient Origins.

Експерти припускають, що ці мечі, ймовірно, були занурені в низину як освячення або жертвопринесення. Це відкриття знаменує собою найбільшу колекцію мечів бронзового віку, знайдену в одному місці в Мекленбурзі-Передній Померанії, що датується приблизно 3000 роками.

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Бронзовий вік у Німеччині характеризувався широким використанням бронзи, сплаву міді й олова, який був твердішим і міцнішим, ніж використовувана раніше мідь. Цей технологічний прогрес призвів до виробництва сильніших і ефективніших мечів, які були не лише зброєю, але й символами влади та статусу.

Ще одна видатна знахідка була зроблена на Рюгені, де було знайдено 6000 срібних монет XI століття, які здебільшого містилися в глиняному горщику. Це відкриття зробила робоча група волонтерів-захисників "De Ackerlöper".

Монети, що походять з різних регіонів, включаючи Західну Німеччину, Мейсен-Верхню Лужицю, Англію, Данію, Богемію та Угорщину, вказують на різноманітні торгові відносини тієї епохи. Ця знахідка вважається найбільшим слов’янським монетним скарбом післявоєнного періоду.

Третя значна знахідка включає контейнери з релікваріями, виявлені в озері Мекленбург волонтером-захисником. У горщику з приблизно 1700 монетами були заховані каблучки на шию та пальці, перлове намисто із золота, гірського кришталю та сердолікових намистин, а також два контейнери з релікваріями унікальної форми.

Нагадаємо, у Греції знайшли чудово збережені останки чоловіка, який загинув від цунамі 3600 років тому.

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