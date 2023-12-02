У Фінляндії виявили 6500-річне арктичне кладовище (фото)

Археологи вважають, що вони, можливо, знайшли одне з найбільших доісторичних кладовищ мисливців-збирачів у північній Європі. Але важлива річ, якої не вистачає на 6500-річному місці у Фінляндії, це будь-які докази людських скелетів.

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Археологічна ділянка під назвою Тайніаро була частково розкопана в 1980-х роках, виявивши тисячі артефактів, включаючи кістки тварин, кам'яні знаряддя праці та кераміку. Про це повідомляє Live Science.

Археологи також помітили 127 можливих ям різного розміру. Однак без доказів наявності скелетів, які швидко розкладаються в кислому ґрунті цього регіону, ідентифікація Тайніаро як кладовища ніколи не була доведена.

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Після повторного аналізу старих записів і проведення нових польових досліджень команда дослідників припускає, що Тайніаро, швидше за все, був великим кладовищем, що датується п’ятим тисячоліттям до нашої ери. Це робить його найпівнічнішим кладовищем кам’яного віку з усіх знайдених.

Виходячи з форм поховальних ям на інших місцях, померлих у Тайніаро, можливо, ховали на спині або на боці, із зігнутими колінами. Лише одна п’ята частина Тайніаро була розкопана, тому загальна кількість могил може бути більшою — можливо, понад 200.

Нагадаємо, у Греції знайшли чудово збережені останки чоловіка, який загинув від цунамі 3600 років тому.

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