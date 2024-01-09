У Єгипті виявили древню недоторкану гробницю, висічену в скелі (фото)

У некрополі Саккара спільна єгипетсько-японська археологічна місія виявила недоторкану гробницю, висічену в скелі. Знахідка датується Другою династією (приблизно 2890-2686 рр. до н. е.).

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У могилі були останки дорослого і маленької дитини. Про це повідомляє The History Blog.

Архітектурне диво може похвалитися складним дизайном і дає змогу зазирнути в майстерність давньоєгипетських будівельників. Дизайн гробниці та кераміка, виявлена ​​в ній, служать важливими маркерами для розуміння історичного контексту її створення.

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Археологічні залишки Другої династії трапляються набагато рідше, ніж першої та третьої. Навіть імена та порядок правління фараонів незрозумілі, оскільки списки царів, що збереглися, є суперечливими.

Гробниця Другої династії є на сьогоднішній день найдавнішою, але місія також виявила численні інші висічені в скелі гробниці пізнього періоду (712–332 рр. до н. е.) і епохи Птолемеїв (304–30 рр. до н. е.).

Нагадаємо, у Туреччині розкопали старовинне кладовище, де були поховані пів сотні дітей.

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