В давньоєгипетських муміях знайшли золоті язики, що символізують ''плоть богів'' (фото)

Археологи в Єгипті виявили дві мумії з золотими язиками в стародавньому місті Оксірінх. Нині науковці зафіксували вже 16 подібних знахідок.

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Мумії були знайдені в двох гробницях римського періоду, які також містили папіруси з грецьким письмом і грязьові печатки з єгипетською іконографією, пише Live Science.

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Вважається, що золоті язики були вкладені в мумії, щоб дати їм можливість "говорити в загробному житті". Стародавні єгиптяни вважали, що золото – це "плоть богів", і що мумії із золотими язиками мали здатність розмовляти з Осірісом, богом загробного світу.

Це вже друге відкриття золотих язиків в Оксирінху за останні два роки. У 2021 році та ж команда виявила три золоті язики в цьому місті.

Зазначається, що Оксирінх був важливим торговим центром у Стародавньому Єгипті. Він був розташований на березі Нілу, приблизно за 80 кілометрів на північний захід від сучасного Каїра.

Археологічна місія в Оксирінху проводиться з 2018 року. Команда досліджує залишки цього стародавнього міста, яке було затоплене Нілом у 4 столітті нашої ери.

У рамках цієї місії команда також знайшла три великі підземні поховання під назвою гіпогея, які датуються періодом Птолемеїв (304–30 рр. до н. е.). Коли команда досліджувала гіпогея, вони знайшли загалом дев’ять кам’яних саркофагів з антропоморфними (змішання людей і тварин) дизайнами. Дві досі були закриті, їх не грабували протягом тисячоліть.

Загалом команда знайшла понад 30 мумій, поміщених у різнокольоровий картон (оштукатурені шари папірусу або волокна) і кілька теракотових фігурок із зображенням Ісіди Афродіти, божества, яке поєднувало Ісіду, єгипетську богиню, пов’язану з лікуванням і магією, і Афродіту, грецьку богиню, пов'язану з красою.

Нагадаємо, біля Австралії знайшли давнє затоплене поселення, де колись жило пів мільйона людей.

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