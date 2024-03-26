У Чорному морі виявили стародавню гавань (фото)

У Чорному морі виявили стародавнє місто-гавань, яке проіснувало 1500 років. Керпе – невелика затока на західному узбережжі Чорного моря, приблизно за 100 км по прямій від Стамбула.

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Керпе був комерційним центром протягом римського, візантійського та генуезького періодів, пунктом зупинки та безпечною гаванню для кораблів. Про це повідомляє Ancient Origins.

Гавань Керпе також була ключовим портом для постачання деревини та палива до Стамбула під час Османського періоду. Однак гавань була важливою точкою шляху задовго до часів османів, перш ніж вона зрештою затонула під хвилями.

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Артефакти, витягнуті із затонулого поселення, датовані 2400 роками. До них належать амфори, контейнери, які в давнину використовували для транспортування, а також інші знахідки.

Не менш важливими є відкриття самої стародавньої гавані. Саме залишки пірсу, що належав стародавній гавані Керпе, стали причиною розкопок.

Команда розкопок занурилася на місце приблизно за 80 метрів від берега на глибину 4 метри. Там вони працювали над відновленням розрізнених знахідок на площі приблизно 2000 квадратних метрів.

Розкопки тривають і проводяться Директоратом музею Коджаелі під наглядом Міністерства культури і туризму, Головного управління культурної спадщини та музеїв.

Під час розкопок вдалося виявити багато підводної культурної спадщини, починаючи від залишків комерційних амфор, що датуються 4-м століттям до нашої ери до 12-го століття нашої ери, до кераміки з червоною глазур'ю, ламп, фрагментів труб, різноманітних культурних цінностей.

Нагадаємо, раніше археологи виявили тунель "геометричного дива", коли шукали гробницю Клеопатри.

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