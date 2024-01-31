У Британії виявили срібну римську ложку для парфумів (фото)

В Уельсі, Велика Британія, металошукач виявив римську срібну туалетну ложку. Лігула була маленькою ложечкою з тонкою ручкою, якою черпали косметику, парфуми або мазі з пляшок з довгим горлом.

Відео дня

Вона складається з невеликої круглої чаші з довгою звуженою ручкою, яка досягає округлої форми. Про це повідомляє The History Blog.

Зазвичай вони прості й не прикрашені, хоча деякі приклади були знайдені з формованими стрічками чи врізаними лініями. Вони були створені з цілісного шматка металу, виготовленого у вигляді циліндра, а потім кінець вбивали у чашу.

Також читайте: В Іраку виявили храм, в якому поклонялися Олександру Македонському

Більшість знайдених лігул зроблені з мідного сплаву. Срібні є більш рідкісними, і на основі деяких контекстів, де вони були знайдені, археологи вважають, що срібні екземпляри могли бути призначені для медичних цілей.

Музей Коубріджа та району вже висловив зацікавленість у придбанні лігули для своєї колекції.

Нагадаємо, у Греції знайшли гробницю, в якій похована сім'я Олександра Македонського.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!