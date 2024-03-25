У Бельгії відкопали майже 100-річний британський залізничний контейнер (фото)

В Антверпені, Бельгія, розкопали 90-річний залізничний контейнер Лондонської та Північно-Східної залізниці (LNER). Його знайшли під час розкопок уздовж маршруту Oosterweel Link.

Відео дня

Він був похований у Noordkasteel, фортеці 19 століття з видом на Шельду, яка була перетворена на парк відпочинку в 1934 році. про це повідомляє The History Blog.

Вагон поставили на бетонну плиту, вмуровану в насип, засипаний піщаним ґрунтом. Ніхто не знає, чому його поховали в Антверпені чи коли.

Читайте також: Науковці знайшли в одному з озер США нову істоту, яка навела їх на цілу мережу прихованого життя (відео)

На початку 19 століття прості квадратні ящики використовувалися в Англії для залізничного транспорту. Залізничні компанії швидко перейшли на стандартизовані контейнери, які легше завантажувати та розвантажувати.

Червоний контейнер використовувався лише кілька років, що робить цю знахідку дуже рідкісною. Номер BK769 ідентифікує його як меблевий контейнер ємністю чотири імперські тонни (8960 фунтів), побудований у 1935 або 1936 роках.

Подібно до рухомої капсули сьогодні, контейнер був розроблений для завантаження на вантажівки або вагони для переміщення меблів. Це був єдиний відомий збережений приклад рухомого контейнера LNER з червоного оксиду.

Раніше науковці попередили, що діяльність людини може призвести до повного вимирання сорок.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!