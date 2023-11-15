В Австралії двометровий ''найнебезпечніший птах у світі'' плавав в морі (відео)

Нелітаючий птах казуар, який знаходиться під загрозою зникнення, плавав в Кораловому морі біля берегів Австралії. Цей випадок потрапив на відео.

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Як повідомляє News.com.au, туристка Нікіта Макдауелл, яка зняла птаха у морі, розповіла, що спочатку подумала, що помітила лохнесське чудовисько.

"Він просто плив до берега, поки не досяг рівня, на якому його ноги могли торкнутися землі", — розповіла жінка.

Вона каже, що спостерігала за птахом, аж поки він не дістався берега.Опинившись на суші, казуар попрямував до тропічного лісу, де відригнув солону воду.

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Ветеринар і експерт з казуарів доктор Грем Лаурідсен пояснив, що ці птахи "є компетентними плавцями, особливо коли їм щось загрожує".

Доктор Лаурідсен пояснив, що у казуарів є повітряні мішки в тілах, що дозволяє їм залишатися на поверхні воді під час плавання.

Казуари офіційно внесені до списку зникаючих видів, у Квінсленді залишилося близько 4000 особин цих птахів.

Казуари - це великі нелітаючі птахи, які мешкають у тропічних лісах Нової Гвінеї та на північному сході Австралії. Вони є єдиним сучасним родом родини казуарових ряду казуароподібних.

Казуари мають чорне оперення, довгий хвіст і шию, а також сильні ноги з довгим гострим кігтем на внутрішньому пальці. Кігті казуарів можуть завдавати серйозних поранень, тому їх слід уникати. Через це казуарів називають найнебезпечнішими птахами у світі.

Казуари - це травоїдні птахи, які харчуються фруктами, ягодами, насінням, а також дрібними тваринами, такими як змії, ящірки та гризуни.

Казуари є важливим елементом екосистеми тропічних лісів. Вони допомагають поширювати насіння рослин і контролювати популяції дрібних тварин.

Нагадаємо, в Австралії баран втік з ферми та п'ять років жив з кенгуру.

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