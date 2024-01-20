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Вечеря за 15 хвилин: рецепт макаронів з тунцем

Ціхоцька Марія

Вечеря за 15 хвилин: рецепт макаронів з тунцем

Паста з тунцем і помідорами — це проста, але смачна і ситна страва, яку можна приготувати за 15 хвилин. Для її приготування потрібно лише кілька інгредієнтів, які можна знайти в будь-якому супермаркеті.

Цю пасту чудово подавати на вечерю, адже її приготування не займе багато часу. Вона має пікантний смак та сподобається любителям риби. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • 250 г макаронів
  • 370 г консервованого тунця в власному соку
  • 200 г помідорів чері
  • 70 г оливок
  • 6 зубчиків часнику
  • 10 ст. л. оливкової олії
  • 1/2 лимона
  • 1/2 пучка петрушки
  • 1/2 ч. л. чорного меленого перцю
  • 1/2 ч. л. солі

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Приготування:

  1. Приготування соусу. Розігрійте сковороду на середньому вогні, влийте оливкову олію. Додайте очищений і нарізаний пластинками часник. Обсмажуйте часник протягом 1 хвилини. Потім додайте помідори чері, нарізані навпіл, сіль і перець.
  2. Приготування макаронів. У велику каструлю налийте 10 склянок води і доведіть до кипіння. Додайте 1 столову ложку солі. Всипте макарони і варіть до стану аль денте (на 1-2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці).
  3. Змішування інгредієнтів. Відварені макарони відкиньте на друшляк. Відразу ж поверніть їх у каструлю, влийте соус з помідорів і часнику. Додайте консервований тунець, без соку (олії), і подрібнену петрушку. Обережно перемішайте.
  4. Подача. Розкладіть пасту з тунцем по тарілках, додавши кілька оливок та поливши лимонним соком. Подавайте одразу ж.

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