Захоплюють з першої хвилини: топ фільмів про помсту

Якщо вам подобаються гостросюжетні історії, де кожен крок головного героя наближає до неминучої розплати, цей список саме для вас. Тут помста — не просто мотив, а справжнє мистецтво.

Напруга, непередбачувані повороти сюжету та емоційна глибина роблять ці стрічки незабутніми. РБК-Україна зібрав топ фільмів про помсту, які захоплять з перших хвилин і не відпустять до самого фіналу.

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Шкіра, в якій я живу

Психологічний трилер Педро Альмодовара про хірурга Роберта Ледґарда, який після трагічної загибелі дружини створює унікальну штучну шкіру, здатну витримувати найтяжчі пошкодження. У своєму будинку він утримує жінку, що стала жертвою його експериментів, але за цим стоїть моторошна таємниця, яка змінює все.

Тіло

Іспанський кримінальний трилер, що занурює в атмосферу загадкової інтриги. Детектив береться за справу зникнення тіла жінки, яка померла за нез’ясованих обставин. Але що глибше він занурюється в розслідування, то більше заплутується в тенетах таємниць, брехні та неочікуваних відкриттів.

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