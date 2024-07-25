Встигніть до кінця липня: садівники закликали розкласти на городі губки для миття посуду

Садівники закликають використовувати губки для миття посуду замість того, щоб викидати їх. Ці маленькі предмети можуть суттєво допомогти рослинам влітку.

Ентузіаст садівництва на YouTube-каналі "Simple & Fast" рекомендує замочити губки у воді з милом на годину, а потім нарізати на дрібні шматочки. Ці шматочки варто змішати з ґрунтом у горщиках.

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Губки допомагають утримувати вологу та поживні речовини, що забезпечує рослини достатньою кількістю води та добрив. Це особливо корисно для рослин, які швидко висихають, або коли садівники їдуть у подорож.

Завдяки губкам рослини залишатимуться зволоженими довше, а добрива діятимуть ефективніше, поступово віддаючи поживні речовини. Губки поступово розкладаються, перетворюючись на компост, що живить рослини.

Садівники мають виконати цей метод до кінця липня, щоб забезпечити здорове зростання рослин у серпні та протягом усього літа.

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