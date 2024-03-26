Покращують метаболізм та сприяють схудненню: топ - 9 продуктів, які варто включити до раціону
Бажання їсти та худнути знайоме багатьом, особливо напередодні літа. Але просто їсти щось специфічне і худнути – це утопія.
Схуднення потребує комплексного підходу:
- Зменшення спожитих калорій
- Дотримання дієти, наприклад, середземноморської
- Фізична активність
- Консультація з дієтологом
Однак, існують продукти, які:
- Не сприяють набору ваги
- Покращують метаболізм
- Доповнюють інші заходи для схуднення
Про це зазначає відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.
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Ось їх перелік:
Жирна риба:
- Джерело високоякісного білка, що дає відчуття ситості та пришвидшує метаболізм
- Містить омега-3 жирні кислоти, які сприяють схудненню
- Рекомендовано 2 порції на тиждень
Яйця:
- Дослідження показують, що яєчний сніданок зменшує відчуття голоду протягом кількох годин
- Білок яєць збільшує швидкість метаболізму на 20-35%
- Рекомендовано 1-2 яйця на день або 2-3 рази на тиждень
Ягоди:
- Низькокалорійний продукт, багатий на вітаміни та мінерали
- Забезпечують відчуття ситості більше, ніж солодка закуска
- Містять менше фруктози, ніж фрукти
- Свіжі та заморожені ягоди мають однаковий ефект
Листова зелень:
- Містить клітковину та поживні речовини, які дають відчуття ситості та забезпечують водний баланс
- Корисна для травлення, імунної системи та інших аспектів здоров'я
Хрестоцвіті овочі:
- Багаті на клітковину, білок, вітаміни та мінерали
- Підвищують метаболізм та дають відчуття ситості
- Приклади: броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста
Кисломолочний сир:
- Містить багато білка та кальцію
- Допомагає надовго зберегти відчуття ситості
Авокадо:
- Містить здорові жири, клітковину, вітаміни та антиоксиданти
- Допомагає засвоювати інші важливі вітаміни
- Важливо вживати в міру
Нагадаємо, названо 5 головних лайфхаків для швидкого схуднення.
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