Покращують метаболізм та сприяють схудненню: топ - 9 продуктів, які варто включити до раціону

Бажання їсти та худнути знайоме багатьом, особливо напередодні літа. Але просто їсти щось специфічне і худнути – це утопія.

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Схуднення потребує комплексного підходу:

Зменшення спожитих калорій

Дотримання дієти, наприклад, середземноморської

Фізична активність

Консультація з дієтологом

Однак, існують продукти, які:

Не сприяють набору ваги

Покращують метаболізм

Доповнюють інші заходи для схуднення

Про це зазначає відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко.

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Ось їх перелік:

Жирна риба:

Джерело високоякісного білка, що дає відчуття ситості та пришвидшує метаболізм

Містить омега-3 жирні кислоти, які сприяють схудненню

Рекомендовано 2 порції на тиждень

Яйця:

Дослідження показують, що яєчний сніданок зменшує відчуття голоду протягом кількох годин

Білок яєць збільшує швидкість метаболізму на 20-35%

Рекомендовано 1-2 яйця на день або 2-3 рази на тиждень

Ягоди:

Низькокалорійний продукт, багатий на вітаміни та мінерали

Забезпечують відчуття ситості більше, ніж солодка закуска

Містять менше фруктози, ніж фрукти

Свіжі та заморожені ягоди мають однаковий ефект

Листова зелень:

Містить клітковину та поживні речовини, які дають відчуття ситості та забезпечують водний баланс

Корисна для травлення, імунної системи та інших аспектів здоров'я

Хрестоцвіті овочі:

Багаті на клітковину, білок, вітаміни та мінерали

Підвищують метаболізм та дають відчуття ситості

Приклади: броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста

Кисломолочний сир:

Містить багато білка та кальцію

Допомагає надовго зберегти відчуття ситості

Авокадо:

Містить здорові жири, клітковину, вітаміни та антиоксиданти

Допомагає засвоювати інші важливі вітаміни

Важливо вживати в міру

Нагадаємо, названо 5 головних лайфхаків для швидкого схуднення.

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