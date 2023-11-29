Покращує травлення та бореться з грибком: сім проблем, які лікує шкірка мандарина

Плоди мандарина є дуже корисними. Вони містять велику кількість вітамінів, таких як B1, B2, B3, B6 та B9, і ряд мінералів – магній, залізо, фосфор, кальцій, калій, селен та цинк. Цей смачний і ароматний фрукт дуже важливий для нашого організму. Здавалося б, шкірку від мандарина багато хто викидає, але лікарі стверджують, що вона має безліч користі для здоров'я.

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Про це пише ТСН.

Що лікують мандаринові шкірки

Проблеми з травленням

Для позбавленняся від цих проблем, вам слід приготувати спеціальний порошок з мандаринових шкірок, ретельно розмелюючи їх після висушування. Додавайте цей порошок до будь-якої їжі. Цей простий народний рецепт може допомогти боротися з болями в шлунку та метеоризмом.

Проблеми зі сном, фізичне виснаження

Візьміть мандаринові шкірки, покладіть їх у мішок і вдихайте аромат цитрусових протягом 15 хвилин. Така ароматерапія може допомогти не лише швидко засинати і добре спати, але й позбутися головного болю.

Грибок

Щоб виправити цю проблему, візьміть свіжу мандаринову шкірку і втирайте її сік в уражене місце двічі на день.

Кашель

За допомогою шкірки від мандарина можна боротися із цим поширеним симптомом застуди. Візьміть невеликі шматочки шкірки, дайте їм повністю висохнути, закип'ятіть воду і додайте туди ці шкірки. Засіб повинен настоюватися протягом тижня в темному місці. Після цього приймайте по 20 крапель рідини під час кожного прийому їжі.

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Бронхіт

Якщо додати половину мандаринової шкірки в склянку гарячої води і настоювати одну годину, а потім випити, то це може допомогти подолати бронхіт. Засіб слід приймати тричі на день.

Нежить

Покладіть мандаринову шкірку в киплячу воду і вдихайте пар протягом 10 хвилин. Однак слід бути дуже обережним, щоб уникнути опіків.

Тахікардія і гіпертонія

Візьміть каструлю, налийте туди три літри води, додайте мандаринові шкірки, прокип'ятіть і дайте постояти. Прийміть ванну з цією рідиною.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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