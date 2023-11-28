Бадьорить та покращує когнітивні функції: чому варто щоранку пити чай з куркумою

Виявляється, роль дієти в когнітивному здоров'ї може бути значущою, пише She finds. Окрім відмови від продуктів, що негативно впливають на мозок, важливо додавати ті, які містять антиоксиданти і стимулюють мозкову активність. Легкий спосіб цього досягти - замінити каву на чай з куркумою вранці.

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Зелений чай вже відомий користю для загального здоров'я і покращення когнітивних функцій. Проте, чай з куркумою може допомогти збадьоритися під час сніданку, стверджує дієтолог Мері Сабат. Куркума, яку використовують в карі та інших стравах, є не тільки смачною спецією, але й корисною завдяки своїм протизапальним властивостям.

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Експерти вказують, що куркумін завдяки його протизапальним та антиоксидантним властивостям, може захищати від зниження когнітивних функцій, пов'язаного з хронічним запаленням. Крім того, він сприяє виробленню нейротрофічного фактора мозку (BDNF), який пов'язаний з поліпшенням пам'яті та когнітивних функцій.

Чай з куркумою може також захищати мозок від хвороби Альцгеймера, зменшуючи амілоїдні бляшки. Куркумін також є корисним у збереженні гостроти розуму та здоров'я серця.

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