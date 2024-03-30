Покращує метаболізм та зменшує запалення: чому потрібно додавати пшоно до чаю

Чай з пшоном – це не просто смачний напій, але й джерело користі для організму.

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Він володіє такими властивостями:

Протизапальна: Допомагає при застуді, болях у горлі та інших запальних процесах.

Допомагає при застуді, болях у горлі та інших запальних процесах. Сечогінна: Виводить з організму зайву рідину, токсини та шлаки.

Виводить з організму зайву рідину, токсини та шлаки. Імуноукріплююча: Зміцнює захисні сили організму та робить його більш стійким до інфекцій.

Зміцнює захисні сили організму та робить його більш стійким до інфекцій. Нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту: Покращує травлення, допомагає при діареї та запорах.

Покращує травлення, допомагає при діареї та запорах. Знижує рівень цукру в крові: Рекомендується людям з цукровим діабетом.

Знижує артеріальний тиск: Корисний для людей з гіпертонією.

Корисний для людей з гіпертонією. Покращує стан шкіри, волосся та нігтів: Завдяки вітамінам та мікроелементам, що містяться в пшоні.

Завдяки вітамінам та мікроелементам, що містяться в пшоні. Зміцнює кістки: Завдяки вмісту кальцію та фосфору.

Про це пише Радіотрек.

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Приготування чаю з пшоном:

Обсмажте пшоно: Це додасть чаю приємний аромат та трохи змінить його смак.

Це додасть чаю приємний аромат та трохи змінить його смак. Змішайте пшоно з гранульованим чаєм: Пропорції можна обирати на свій смак.

Залийте суміш окропом: На одну ложку суміші використовуйте 200 мл води.

На одну ложку суміші використовуйте 200 мл води. Настоюйте 5-7 хвилин: Не довше, щоб чай не став терпким.

Додаткові поради:

Можна додати до чаю мед, лимон, сухофрукти або горіхи за смаком.

Чай з пшоном можна пити як гарячим, так і холодним.

Цей напій особливо корисний взимку, коли організму потрібна додаткова підтримка.

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