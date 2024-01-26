Зміцнює імунітет та заспокоює нервову систему: який овоч треба їсти щодня

Селера - це смачний і корисний овоч, який містить безліч вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Він має широкий спектр лікувальних властивостей, які можуть допомогти в профілактиці та лікуванні багатьох захворювань.

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Селера є хорошим джерелом вітамінів С і А, які є потужними антиоксидантами, що захищають організм від вільних радикалів. Вільні радикали можуть пошкодити клітини, що може призвести до розвитку раку та інших захворювань. Про це пише ТСН.

Допомагає при запаленнях

Селера містить флавоноїди, які мають протизапальні властивості. Флавоноїди можуть допомогти зменшити біль і набряки, пов'язані з такими захворюваннями, як артрит, подагра і остеоартрит.

Регулює тиск

Селера містить фталід, який може допомогти знизити високий кров'яний тиск. Фталіди розширюють кровоносні судини, що покращує кровообіг і знижує тиск.

Запобігає зневодненню

Селера на 95% складається з води, тому вона є чудовим способом втамувати спрагу і запобігти зневодненню.

Покращує обмін речовин та процеси травлення

Селера містить багато клітковини, яка є важливою для здоров'я травлення. Клітковина допомагає регулювати травлення, запобігає запорам і діареї.

Знижує холестерин

Селера містить харчові волокна, які можуть допомогти знизити рівень поганого холестерину в крові. Погане холестерин може накопичуватися в артеріях і призвести до серцево-судинних захворювань.

Для чоловічого здоров'я

Селера може допомогти при лікуванні хронічного простатиту. Вона також діє як потужний афродизіак.

Для швидкого схуднення

Селера має дуже низьку калорійність, тому вона є хорошим вибором для людей, які хочуть схуднути.

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Як вживати селеру

Селера можна їсти свіжою, смаженою та запеченою. Вона чудово підходить для салатів, супів, рагу та інших страв.

Ось кілька порад, як вживати селеру:

Додавайте стебла селери в салати, смузі та інші закуски.

Використовуйте селеру як інгредієнт для супів, рагу та інших гарячих страв.

Запікати селеру як гарнір.

Робіть соки з селери із додаванням інших овочів чи фруктів.

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