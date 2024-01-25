Кава чи яблуко?: Дієтологи відповіли що дозволить прокинутися швидше

Зранку багато людей п'ють чашку кави, щоб прокинутися. Однак деякі дієтологи стверджують, що яблуко може бути більш енергійним вибором.

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Вибір між яблуком і кавою – це особистий вибір. Вибирайте те, що краще підходить для ваших індивідуальних потреб і переваг, пише УНІАН.

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Яблуко

Яблуко є хорошим джерелом енергії, що повільно вивільняється, завдяки вмісту клітковини, фруктози та вуглеводів. Клітковина допомагає регулювати рівень цукру в крові, а фруктоза та вуглеводи забезпечують організм енергією.

Кава

Кава містить кофеїн, який є стимулюючим засобом. Кофеїн блокує дію аденозину, нейромедіатора, який викликає сонливість. Це дозволяє людині відчувати себе більш бадьорою та уваженою.

Що краще?

Кава швидше допомагає прокинутися, ніж яблуко. Однак яблуко може забезпечити більш тривалий приплив енергії.

Якщо ви хочете отримати найкраще з обох світів, ви можете поєднати яблуко з кавою. Яблуко може допомогти знизити ризик побічних ефектів кофеїну, таких як нервозність та тривога.

Ось кілька порад щодо вживання кави без шкоди для здоров'я:

Встановіть чіткий час припинення вживання кави. Не пийте каву (або будь-який інший кофеїновмісний напій) протягом щонайменше восьми годин перед тим, як лягаєте спати.

Не додавайте цукор. Цукор може підвищити рівень цукру в крові та призвести до набору ваги.

Споживайте каву в помірних кількостях. Надмірне вживання кави може викликати неприємні побічні ефекти, такі як відчуття нервозності та тривоги.

Не пийте каву одразу після пробудження. Оскільки кава може впливати на рівень кортизолу та аденозину вранці, настійно рекомендується зачекати 90 хвилин після пробудження, щоб випити першу чашку кави.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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