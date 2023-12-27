Зміцнює імунітет та підвищує еластичність шкіри: чому варто регулярно вживати кістковий бульйон

Бульйон з кісток - це не просто смачна страва, а й джерело корисних речовин. Він містить колаген, гліцин, глюкозамін і хондроїтин, а також інші мінерали та мікроелементи.

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Про це пише ТСН.

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Корисні властивості бульйону з кісток

Зміцнює кістки та суглоби. Колаген - це білок, який відповідає за еластичність і міцність сполучної тканини, включаючи кістки та суглоби. Бульйон з кісток є багатим джерелом колагену, тому він допомагає підтримувати здоров'я кісток і суглобів.

Покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Колаген також необхідний для здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Бульйон з кісток може допомогти поліпшити стан цих тканин.

Зміцнює імунітет. Гліцин - це амінокислота, яка має протизапальні та імуномодулюючі властивості. Бульйон з кісток є багатим джерелом гліцину, тому він може допомогти зміцнити імунітет.

Зменшує запалення. Глюкозамін і хондроїтин - це речовини, які допомагають зменшити запалення в суглобах. Бульйон з кісток є багатим джерелом цих речовин, тому він може допомогти людям з ревматоїдним артритом та іншими захворюваннями суглобів.

Покращує якість сну. Гліцин також сприяє кращому сну. Бульйон з кісток може допомогти людям, які страждають на безсоння або інші порушення сну.

Знімає біль. Гліцин також має знеболюючі властивості. Бульйон з кісток може допомогти зменшити біль у м'язах, суглобах і голові.

Підвищує метаболізм. Гліцин може допомогти підвищити метаболізм. Бульйон з кісток може допомогти людям, які хочуть схуднути або підтримувати здорову вагу.

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