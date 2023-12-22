Чорний шоколад та броколі: п‘ять продуктів, які значно покращують стан шкіри
Багато хто вважає, що зовнішній вигляд людини залежить лише від генетики та догляду за шкірою. Однак дослідження показують, що їжа також відіграє важливу роль у її здоров'ї та красі.
Про це пише Новини.Live.
Ось кілька продуктів, які допоможуть вам мати красиву шкіру:
Вода
Вода є життєво важливою для здоров'я шкіри. Вона допомагає підтримувати її гідратацію, що запобігає сухості та лущення. Дорослій людині рекомендується вживати щодня не менше 2 літрів води.
Чорний шоколад
Чорний шоколад містить антиоксиданти, які допомагають захистити шкіру від пошкоджень вільними радикалами. Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі виявили, що у людей, які регулярно їдять чорний шоколад, шкіра виглядає більш молодою і здоровою.
Помідори
Помідори багаті на каротиноїди, які мають антиоксидантні властивості. Вони допомагають захистити шкіру від сонячних променів і запобігти передчасному старінню. Крім того, помідори містять вітаміни А і С, які також корисні для шкіри.
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Полуниця
Полуниця - це джерело вітаміну С, який є потужним антиоксидантом. Вітамін С допомагає захистити шкіру від вільних радикалів, які можуть пошкодити колаген і еластин, що відповідають за пружність і еластичність шкіри. Крім того, полуниця містить альфа-ліпоєву кислоту, яка також має антиоксидантні властивості.
Броколі
Броколі - це джерело вітамінів А, С і Е, які є важливими для здоров'я шкіри. Вітамін А допомагає виробляти колаген, вітаміни С і Е - захищають шкіру від вільних радикалів, а також від шкідливого впливу сонячних променів. Крім того, броколі містить сульфорафан, який має протиракові властивості.
Включення цих продуктів у свій раціон допоможе вам мати красиву і здорову шкіру.
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