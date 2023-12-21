Захищає від хвороб: Як заварити корисний чай з календули

Календула – це трав'яниста рослина, яка має багато корисних властивостей. Вона багата на антиоксиданти, має протизапальну та загоювальну дію, а також допомагає підтримувати здоров'я ротової порожнини, шкіри та шлунково-кишкового тракту.

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Календула містить поліфеноли, каратиноїди та флавоноїди – потужні антиоксиданти, які захищають клітини від пошкодження вільними радикалами. Це допомагає зміцнити імунітет та запобігти передчасному старінню організму, пише zhenskiy.kyiv.ua.

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Календула має протизапальну та загоювальну дію. Вона допомагає прискорити загоєння ран, зменшити запалення та біль.

Календула має антисептичні та загоювальні властивості, які допомагають підтримувати здоров'я ротової порожнини. Відвар календули можна використовувати як ополіскувач для порожнини рота після кожного чищення зубів. Це допоможе запобігти карієсу, зменшити запалення та біль після походу до стоматолога.

Екстракт календули – популярний інгредієнт кремів та сироваток для обличчя. Він має протизапальні та антибактеріальні властивості, які допомагають запобігти запаленню та появі акне. Календула також зволожує шкіру та вирівнює колір обличчя. Відвар календули можна використовувати замість тоніка: він не лише очистить, а й заспокоїть шкіру.

Календула позитивно впливає на слизові оболонки шлунка і кишківника, запобігаючи запалення та забезпечуючи профілактику різних захворювань травної системи. Регулярний прийом відвару також захистить вас від дискомфорту і болю в животі.

Для приготування відвару календули візьміть 1 столову ложку сухих квіток календули і залийте склянкою окропу. Дайте настоятися протягом 30 хвилин і процідіть. Приймайте відвар по 1/2 склянки 3 рази на день.

Календула є безпечною для більшості людей, але вона може викликати алергію. Якщо у вас є алергія на ромашку, амброзію або інші рослини з родини айстрових, то вам слід уникати прийому календули. Також не слід приймати календулу під час вагітності та годування груддю.

Чай із календулою - це смачний і корисний напій, який можна приготувати вдома. Для цього вам знадобляться:

1 столова ложка сухих квіток календули

1 чайна ложка зеленого чаю без добавок

1 скибочка імбиру

1 паличка кориці

1 склянка гарячої води (90 °C)

Приготування

У заварник покладіть усі інгредієнти. Залийте гарячою водою. Дайте настоятися 5-6 хвилин. Процідіть.

Нагадаємо, ми вже писали, як чай впливає на шлунок і чому його можна не всім пити

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