Прикрасить будь-який святковий стіл: Як приготувати пряний різдвяний кекс

Різдвяний кекс – це традиційна святкова випічка, яка зустрічається в багатьох кухнях світу. Цей рецепт різдвяного кексу з сухофруктами, горіхами та прянощами простий у приготуванні і сподобається навіть початківцям кулінарам.

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Рецептом поділились на сайті Shuba. Для більш насиченого смаку можна додати в кекс ванільний екстракт або корицю. Якщо ви не любите родзинки, їх можна замінити на інші сухофрукти, наприклад, чорнослив або фініки.

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Горіхи можна використовувати будь-які, але найкраще підійдуть волоські, фундук або мигдаль. Для посипання кекса можна використовувати не тільки цукрову пудру, але і шоколадну глазур або кокосову стружку.

Інгредієнти:

Розм'якшене вершкове масло - 125 г

Цукор - 125 г

Журавлина сушена - 120 г

Курага - 120 г

Інжир сушений - 50 г

Родзинки - 50 г

Волоські горіхи - 100 г

Апельсин - 1 шт.

Бренді - 30 мл

Борошно пшеничне - 150 г

Розпушувач - 10 г

Імбир мелений - 10 г

Кориця мелена - 5 г

Курячі яйця - 2 шт.

Цукрова пудра - 40 г

Приготування:

Апельсин промиваємо, витираємо насухо, натираємо цедру і вичавлюємо сік. Вершкове масло збиваємо з цукром до білого кольору. По одному додаємо яйця, цедру апельсина і бренді, перемішуємо. Просіяне борошно змішуємо з розпушувачем. Сухофрукти миємо, сушимо і нарізаємо шматочками. Горіхи подрібнюємо. Всі інгредієнти змішуємо, додаємо прянощі і апельсиновий сік. Замішуємо тісто. Тісто викладаємо в змащену маслом форму для випічки, розрівнюємо і випікаємо в розігрітій до 160 °C духовці 50 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 140 °C і випікаємо ще 30 хвилин.

Готовий кекс охолоджуємо, посипаємо цукровою пудрою і подаємо до столу.

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