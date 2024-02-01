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Українська автентична вечеря: рецепт чумацької пшоняної каші з білими грибами

Ціхоцька Марія

Українська автентична вечеря: рецепт чумацької пшоняної каші з білими грибами

Чумацька пшоняна каша з салом і білими грибами - це смачна і поживна страва, яка була популярною серед чумаків, що кочували степами України. Вона готується з простих і доступних інгредієнтів, але має неповторний смак і аромат. Цю автентичну страву варто повернути на сучасний український стіл. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти:

  • Пшоно - 200 г
  • Білі гриби - 300 г
  • Сало - 100 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Масло вершкове - 10 г
  • Сіль
  • Перець чорний мелений
  • Кріп - 2 гілочки
  • М'ята - 10 г

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Приготування:

  1. Пшоно промити в теплій воді, залити окропом і залишити на 15 хвилин, щоб не було гірким.
  2. Сало нарізати невеликими кубиками і обсмажити до рум'янцю.
  3. Гриби очистити, промити, залити окропом і нарізати шматочками. Додати до сала і обсмажити до готовності, близько 10 хвилин.
  4. Цибулю нарізати і обсмажити з грибами до золотистого кольору.
  5. Пшоно промити до прозорості, додати в глибоку сковороду, залити киплячою водою в співвідношенні 1:1,5, посолити і поперчити. Довести до кипіння і варити на середньому вогні до напівготовності, 10 хвилин.
  6. Додати до каші грибну засмажку, перемішати і запікати в духовці при температурі 180 градусів за Цельсієм 30 хвилин.
  7. Перед подачею посипати кашу подрібненим кропом і м'ятою.

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