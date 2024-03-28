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Здоров'я

Погіршують самопочуття та негативно впливають на здоров‘я: що не варто їсти на сніданок

Ціхоцька Марія

Погіршують самопочуття та негативно впливають на здоров‘я: що не варто їсти на сніданок

Сніданок - завжди гарна ідея. Втім, їжа, яку ми споживаємо вранці, може як покращити, так і зіпсувати решту дня. Якщо розпочати ранок зі збалансованої їжі, насиченої білками, клітковиною, складними вуглвеодами та корисними жирами, то можна отримати заряд енергію, якої вистачить до обіду. А якщо вибрати продукти, що містять багато цукру чи насичених жирів, без білка і клітковини, щоб компенсувати це, то можна отримати зовсім протилежний ефект. Про це пише Радіотрек.

 

Кава:

  • Незважаючи на користь, кава може стимулювати вироблення гормону стресу (кортизолу) та дратувати слизову оболонку шлунка на порожній шлунок.

Фруктовий салат:

  • Фрукти насичують організм простими вуглеводами, різко підвищуючи рівень цукру в крові.
  • Кислі фрукти можуть дратувати слизову оболонку шлунка.

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Каші швидкого приготування:

  • Не містять білка, необхідного для енергії протягом дня.
  • Багаті на цукор та штучні добавки.

Соки:

  • Магазинні соки містять багато цукру та мало клітковини.
  • Свіжі соки, хоча й корисні, не насичують надовго.

Альтернативи:

  • Вівсяна каша з горіхами та насінням
  • Яйця
  • Знежирений йогурт з ягодами
  • Сирники
  • Фруктовий смузі з овочами та зеленню

Пам'ятайте:

  • Сніданок має бути збалансованим, містити білки, жири та складні вуглеводи.
  • Уникайте продуктів з високим вмістом цукру та штучних добавок.
  • Обирайте їжу, яка насичує та дає вам енергію надовго.

Нагадаємо, ми вже писали про "чорний" та "білий" список продуктів для жінок. 

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Здоров'я