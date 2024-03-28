Погіршують самопочуття та негативно впливають на здоров‘я: що не варто їсти на сніданок
Сніданок - завжди гарна ідея. Втім, їжа, яку ми споживаємо вранці, може як покращити, так і зіпсувати решту дня. Якщо розпочати ранок зі збалансованої їжі, насиченої білками, клітковиною, складними вуглвеодами та корисними жирами, то можна отримати заряд енергію, якої вистачить до обіду. А якщо вибрати продукти, що містять багато цукру чи насичених жирів, без білка і клітковини, щоб компенсувати це, то можна отримати зовсім протилежний ефект. Про це пише Радіотрек.
Кава:
- Незважаючи на користь, кава може стимулювати вироблення гормону стресу (кортизолу) та дратувати слизову оболонку шлунка на порожній шлунок.
Фруктовий салат:
- Фрукти насичують організм простими вуглеводами, різко підвищуючи рівень цукру в крові.
- Кислі фрукти можуть дратувати слизову оболонку шлунка.
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Каші швидкого приготування:
- Не містять білка, необхідного для енергії протягом дня.
- Багаті на цукор та штучні добавки.
Соки:
- Магазинні соки містять багато цукру та мало клітковини.
- Свіжі соки, хоча й корисні, не насичують надовго.
Альтернативи:
- Вівсяна каша з горіхами та насінням
- Яйця
- Знежирений йогурт з ягодами
- Сирники
- Фруктовий смузі з овочами та зеленню
Пам'ятайте:
- Сніданок має бути збалансованим, містити білки, жири та складні вуглеводи.
- Уникайте продуктів з високим вмістом цукру та штучних добавок.
- Обирайте їжу, яка насичує та дає вам енергію надовго.
Нагадаємо, ми вже писали про "чорний" та "білий" список продуктів для жінок.
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