Погіршують самопочуття та негативно впливають на здоров‘я: що не варто їсти на сніданок

Сніданок - завжди гарна ідея. Втім, їжа, яку ми споживаємо вранці, може як покращити, так і зіпсувати решту дня. Якщо розпочати ранок зі збалансованої їжі, насиченої білками, клітковиною, складними вуглвеодами та корисними жирами, то можна отримати заряд енергію, якої вистачить до обіду. А якщо вибрати продукти, що містять багато цукру чи насичених жирів, без білка і клітковини, щоб компенсувати це, то можна отримати зовсім протилежний ефект. Про це пише Радіотрек.

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Кава:

Незважаючи на користь, кава може стимулювати вироблення гормону стресу (кортизолу) та дратувати слизову оболонку шлунка на порожній шлунок.

Фруктовий салат:

Фрукти насичують організм простими вуглеводами, різко підвищуючи рівень цукру в крові.

Кислі фрукти можуть дратувати слизову оболонку шлунка.

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Каші швидкого приготування:

Не містять білка, необхідного для енергії протягом дня.

Багаті на цукор та штучні добавки.

Соки:

Магазинні соки містять багато цукру та мало клітковини.

Свіжі соки, хоча й корисні, не насичують надовго.

Альтернативи:

Вівсяна каша з горіхами та насінням

Яйця

Знежирений йогурт з ягодами

Сирники

Фруктовий смузі з овочами та зеленню

Пам'ятайте:

Сніданок має бути збалансованим, містити білки, жири та складні вуглеводи.

Уникайте продуктів з високим вмістом цукру та штучних добавок.

Обирайте їжу, яка насичує та дає вам енергію надовго.

Нагадаємо, ми вже писали про "чорний" та "білий" список продуктів для жінок.

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