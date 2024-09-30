Дивовижні метелики, що схожі на колібрі: хто такі бражники та чому вони здивували українців (фото)

Останнім часом в Україні все частіше можна побачити дивовижних мініатюрних істот, які швидко літають над квітучими садами та нагадують екзотичних птахів – колібрі. Проте, за інформацією науковців, колібрі мешкають тільки в Америці, а в Європі їх немає.

Цю тропічну крихітну пташку в наших широтах замінює звичайний язикан – метелик з родини бражникових. Як і колібрі, він може зависати над квітами, збираючи нектар, і здатний розвивати швидкість до 80 км/год, повідомляють біологи з Ківерцівського національного природного парку.

Метелик з родини бражникових. Джерело: facebook.com/kivertsipark

"Цей метелик, що належить до родини бражникових, отримав в народі назву "український колібрі" завдяки своїм унікальним характеристикам і поведінці. І справді, його схожість вражає!" – зазначили експерти з "Цуманської пущі" на своїй сторінці у Facebook.

Чим так дивує "український колібрі"

Попри те, що язикан звичайний не є колібрі, він все ж заслуговує на увагу завдяки багатьом своїм унікальним здібностям. Однією з них є можливість добувати їжу завдяки надзвичайно довгому хоботкові, який нагадує язик. Саме завдяки цій зовнішній характеристиці комаха отримала свою назву.

Метелик з родини бражникових. Джерело: sphingidae.com.ua

Читайте також: Африканський птах ростом з людину їсть крокодилів та вбиває своїх братів і сестер

Фахівці зазначають, що довжина хоботка "українського колібрі" може перевищувати довжину його тіла, що дає можливість діставати нектар з найглибших куточків квітів.

Цей метелик володіє чудовим зором і може розпізнавати кольори, що допомагає йому у виявленні квітів з найвищим вмістом нектару.

Гусінь метелика з родини бражникових. Джерело: UAportal

Також язикан має надзвичайні здібності у швидкості та маневреності. Цей метелик може розвивати швидкість від 60 до 80 км/год, що дає йому змогу миттєво переміщатися між квітами та уникати хижаків.

Як і колібрі, цей метелик швидко рухає своїми крилами та може зависати у повітрі над квітами. Це його вміння вражає своєю красою.

Метелик з родини бражникових. Джерело: UAportal

Науковці зазначають, що язикан звичайний за своїми розмірами та кольором дійсно нагадує екзотичну пташку. Передні крила мають коричневий колір з чорними хвилястими лініями, тоді як задні – яскраво-помаранчеві з чорним обідком. Черевце метелика досить широке, з хвостом у вигляді віяла і щетинками на кінці. Розмах його крил становить 38-50 мм, а довжина тіла коливається від 20 до 30 мм. Цікаво, що "український колібрі" може робити до 85 помахів своїми маленькими крильцями за одну секунду.

Метелик з родини бражникових. Джерело: facebook.com/kivertsipark

Отже, хоча цей метелик і не є колібрі, спостереження за ним викликає не менше зацікавлення, ніж споглядання за знаменитою мініатюрною пташкою.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що колібрі вживають алкоголь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!