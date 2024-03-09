Африканський птах ростом з людину їсть крокодилів та вбиває своїх братів і сестер (відео)

Туфелька - це дивовижний птах, що мешкає в болотах і на болотах Східної Африки. Він може сягати 1,5 метра у висоту і має гострий дзьоб довжиною 30 см - третій за величиною пташиний дзьоб у світі.

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Цей грізний хижак полює з засідки: він стоїть абсолютно нерухомо, перш ніж кинутися вперед, щоб схопити нічого не підозрюючу здобич і проковтнути її цілком, повідомляє Live Science.

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Дослідження показали, що сом становить 71% раціону туфельки. Він також їсть вугрів, змій і навіть маленьких крокодилів.

Ці птахи зазвичай поодинокі, але пари, що розмножуються, моногамні. Вони відкладають до трьох яєць, але через суперництво між пташенятами зазвичай виживає лише одне – найсильніше.

Сильніші пташенята можуть вбивати своїх братів і сестер. Це жорстока поведінка, але вона допомагає вижити найсильнішому пташеняті.

Туфелька - це унікальний птах, який не має близьких родичів. Його предки з'явилися наприкінці крейдяного періоду, 66 мільйонів років тому.

На жаль, туфелька занесений до Червоного списку МСОП як вразливий вид. Залишилося лише 5000-8000 цих птахів.

Раніше науковці з'ясували, що слони влаштовують похорони для своїх мертвих малят та оплакують їх.

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