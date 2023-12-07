Утримайтесь від поїздок на авто: Киян попередили про потужний снігопад

У Києві ввечері 7 грудня дорожники розпочали превентивну обробку вулиць перед прогнозованим снігопадом. За прогнозами синоптиків звечора у столиці сніжитиме.

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8 грудня на дорогах очікується ожеледиця, рівень небезпечності жовтий. Про це повідомили на каналі Київської міської державної адміністрації у Telegram.

"Частина техніки вже почала превентивну обробку вулиць, мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами – посипальними матеріалами і рідкими хлоридами. 533 одиниці снігоприбиральної та додаткової техніки комунальної корпорації "Київавтодор" готові до цілодобової роботи", – йдеться у повідомленні.

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В КМДА попросили водіїв бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Своєю чергою у повідомленні начальника Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Руслана Кравченка йдеться про негоду на Київщині. Начальник Київської ОВА зазначив, що на дорогах цілодобово чергують 207 одиниць техніки та 254 працівники.

"Готуємося до погіршення погоди в області! Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю. Доручив усім відповідним службам бути напоготові, щоб жителі Київщині не відчули значних незручностей", – повідомив Кравченко.

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