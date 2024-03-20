Вчені встановили, що жуйки без цукру можуть допомогти схуднути та позбутись шкідливих звичок

Хто з нас не любить жувати жуйку? Це приємний спосіб освіжити дихання, але чи знаєте ви, що жувальна гумка без цукру може принести ще більше користі?

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Дієтологи з університету Тафтса провели дослідження, яке показало, що жування жуйки без цукру може допомогти покращити результати дієти та позбутися шкідливих звичок.

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Ось кілька цікавих фактів:

Жувальна гумка може допомогти вам їсти здоровіше. Люди, які жували жуйку протягом дня, обирали більш здорову їжу, їли менше цукру і рідше перекушували.

Жувальна гумка може допомогти вам схуднути. Вона може прискорити метаболізм і знизити апетит, що допоможе вам їсти менше калорій.

Вона може прискорити метаболізм і знизити апетит, що допоможе вам їсти менше калорій. Жувальна гумка може допомогти вам позбутися шкідливих звичок. Вона може допомогти вам кинути курити, їсти менше солодощів і гризти нігті.

Вона може допомогти вам кинути курити, їсти менше солодощів і гризти нігті. Жувальна гумка корисна для ваших зубів. Вона стимулює виділення слини, яка змиває бактерії з зубів і нейтралізує кислоту, що може призвести до карієсу.

Звичайно, жувальна гумка - це не панацея. Але якщо ви хочете покращити своє здоров'я, вона може стати вашим корисним союзником.

Ось кілька порад:

Вибирайте жувальну гумку без цукру. Цукор може шкодити вашим зубам.

Цукор може шкодити вашим зубам. Жуйте жуйку не більше 20 хвилин за раз. Це допоможе вам уникнути проблем з щелепою.

Це допоможе вам уникнути проблем з щелепою. Не жуйте жуйку на голодний шлунок. Це може призвести до печії.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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