Науковці показали, який вигляд мала неандертальська жінка, що жила на Землі 75 000 років тому (фото)

Британська команда археологів представила реконструйоване обличчя неандертальської жінки, яка жила 75 000 років тому. Це відкриття кидає виклик стереотипам про неандертальців як про жорстоких і невитончених істот.

Жінка, названа Шанідар Зет на честь печери в Іракському Курдистані, де в 2018 році був знайдений її череп, померла у віці близько 40 років. Її скелет був знайдений під величезним кам'яним маркером, що дало привід для спекуляцій про похоронні ритуали неандертальців, пише ScienceAlert.

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Протягом майже 50 років після перших розкопок, проведених американським археологом Ральфом Солецьким, місце розкопок залишалося невивченим через політичні труднощі. Лише нещодавно групі з Кембриджського та Ліверпульського університетів Джона Мура вдалося повернутися до Шанідара.

За допомогою 3D-друку та реконструкції фахівці відтворили обличчя Шанідар Зет. Череп неандертальців відрізнявя від людського, але реконструкція показує, що "за життя ці відмінності не були такими різкими". Дослідження підтверджують, що люди мають спільну ДНК з неандертальцями.

Череп неандертальця. Джерело: Джеймі Сімондс/BBC Studios

Реконструйоване обличчя. Джерело: Джеймі Сімондс/BBC Studios

Череп Шанідар Зет, який вважається найкраще збереженою неандертальською знахідкою цього століття, був пошкоджений каменепадом незабаром після її смерті. Дослідження пролили нове світло на життя та смерть неандертальців у Шанідарі.

Шанідар Зет - п'яте тіло, знайдене в кластері, де протягом кількох сотень років ховали неандертальців. Вважається, що камінь над Шанідар Зет використовувався як орієнтир для мандрівних неандертальців, щоб повернутися до місця поховання. Дослідження кидають виклик стереотипам про неандертальців. Археологи знайшли докази, що свідчать про турботу про неандертальців, які не могли самостійно пересуватися.

Нагадаємо, в одному з храмів Гватемали знайдено спалені тіла королівської сім'ї цивілізації майя.

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