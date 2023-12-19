Вчені відповіли о котрій треба прокидатись, щоб старіти повільніше

Старіння – це природний процес, який відбувається з кожною людиною. Однак є способи уповільнити його. Один з них – це якісний сон.

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Лікарка загальної практики та естетичної медицини Кумкум Мішра пояснює, що здоровий сон може суттєво уповільнити процеси старіння. Вона рекомендує дорослим спати не менше 8 годин на добу.

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Коли ми спимо, наш мозок і організм працюють над відновленням. Вночі виробляється гормон росту, який контролює оновлення клітин і задіяний у побудові сполучної тканини.

Щоб сон був якісним, важливо засинати і прокидатися в один і той же час. Також не варто лежати на ліжку просто так, потрібно привчати мозок до того, що ліжко – це місце для сну.

Американський невролог Говард Такер, якому вже 101 рік, вважає, що секрет довголіття криється у генетиці та способі життя. Він досі працює повний робочий день і дотримується здорового способу життя.

Таккер їсть сезонні овочі та фрукти, рідко п'є каву і віддає перевагу різним чаям. Перший прийом їжі у нього – на початку дня.

Зміни, які можна помітити, якщо спати 8 годин на добу

Якщо ви будете спати 8 годин на добу, ви помітите такі зміни:

Вам буде легше прокидатися вранці.

Ви будете відчувати себе більш енергійними протягом дня.

Ваша шкіра буде виглядати більш свіжою та молодою.

Ви будете краще концентруватися і запам'ятовувати інформацію.

Ваш настрій буде більш позитивним.

Отже, якщо ви хочете уповільнити процеси старіння, обов'язково приділяйте достатньо часу сну.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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