Науковці пояснили, чи може волосся посивіти за ніч

Природний колір волосся в основному залежить від двох типів пігменту меланіну, який виробляють клітини, які називаються меланоцитами у волосяних фолікулах.

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Існує еумеланін, який надає волоссю чорний або коричневий колір, і феомеланін, що надає волоссю жовто-червоний відтінок. Розподіл і співвідношення цих пігментів визначає точний колір волосся, тоді як відсутність меланіну призводить до білого або сивого волосся, пояснили фахівці з Science Notes.

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Під час циклу росту нашого волосся меланоцити вводять пігмент у кератиноцити, клітини, що виробляють кератин, білок, який формує структуру волосся. З часом ці меланоцити можуть стати менш активними або відмирати, зменшуючи або повністю припиняючи вироблення меланіну, що призводить до посивіння волосся.

Але час для посивіння не для всіх однаковий. Багато факторів впливають на процес, включаючи генетику, умови навколишнього середовища, харчування, захворювання та ліки, а також стрес.

Чи може волосся посивіти за ніч

Існує зв’язок між стресом і посивінням волосся, але думка про те, що волосся може посивіти за одну ніч, більше міф, ніж реальність. Найчастіше екстремальні події змінюють колір волосся протягом кількох днів або місяців.

Біологічне підґрунтя цього явища було виявлено в дослідженні, опублікованому у 2020 році. Дослідники виявили, що стрес активує симпатичну нервову систему (нашу систему відповіді "борися або втечі"), що спричиняє постійне пошкодження клітин, що виробляють пігмент у волосяних фолікулах.

Причина, по якій стрес не може спричинити посивіння волосся за одну ніч, полягає в тому, як волосся росте. Колір волосся визначається в фолікулі до того, як волосся виросте і стане видимим. Після того, як пасмо волосся виросло зі шкіри голови, його колір неможливо змінити. Отже, раптова або швидка зміна кольору волосся неможлива, оскільки це потребує випадання всього волосся та його заміни новим сивим волоссям, що є тривалим процесом.

Феномен, коли люди сприймають швидку зміну сивого волосся, часто під час стресу, зазвичай пов’язаний зі станом, який називається телогеновим випаданням. Цей стан спричиняє переважно випадання темнішого (старішого) волосся, залишаючи за собою сиве або біле волосся та створюючи враження раптового посивіння. Коли випадаюче волосся відростає, воно може бути сивим або мати свій первісний колір.

Нагадаємо, науковці вважають, що знайшли причину, чому людське волосся втрачає свій колір, коли ми старіємо.

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