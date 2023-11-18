Науковці пояснили, чому волосся сивіє та чи можна цьому запобігти

Науковці з Нью-Йоркського університету досліджували волосяні фолікули мишей і виявили новий механізм, який, можливо, пояснює, чому волосся сивіє.

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За словами дослідників, коли ми старіємо, стовбурові клітини меланоцитів (McSCs), які виробляють пігмент для волосся, починають "застрягати" у ділянці, що називається опуклістю фолікула. Це призводить до того, що менше McSCs досягають стадії, на якій вони можуть виробляти пігмент, і волосся стає сірим, пише Science Alert.

Дослідники виявили, що McSCs можуть перемикатися між чистим станом стовбурової клітини та так званим станом підсилення транзиту (TA): це щось на зразок середнього стану між стовбуровою клітиною та повною клітиною-меланоцитом. Схоже, що цей стан TA важливий для здоров’я McSC і тривалого виробництва кольору волосся, але команда виявила, що можливість переходу в режим TA залежить від сигналів із певних місць, від яких клітини відключаються, коли вони застрягли в випинання фолікула.

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"Ці результати ідентифікують нову модель, згідно з якою дедиференціація є невіддільною частиною гомеостатичної підтримки стовбурових клітин, і припускають, що модулювання мобільності McSC може являти собою новий підхід до запобігання посивінню волосся", — пишуть дослідники в опублікованій статті.

"Наше дослідження доповнює наше базове розуміння того, як стовбурові клітини меланоцитів фарбують волосся", — каже дерматолог Ці Сун з Нью-Йоркського університету. "Нові виявлені механізми підвищують ймовірність того, що таке ж фіксоване розташування стовбурових клітин меланоцитів може існувати у людей".

"Якщо так, то це потенційний шлях для відновлення або запобігання посивінню людського волосся, допомагаючи застряглим клітинам знову рухатися між відділами волосяних фолікулів, що розвиваються".

Дослідники все ще проводять дослідження на мишах, але якщо їхні висновки підтвердяться в дослідженнях на людях, це може призвести до розробки нових методів лікування посивіння волосся.

Чи можна уникнути посивіння волосся

Наразі немає способів повністю зупинити посивіння волосся. Однак є кілька речей, які ви можете зробити, щоб уповільнити процес:

Уникайте стресу. Стрес може погіршити посивіння волосся. Збалансуйте свій раціон. Дефіцит деяких вітамінів і мінералів, таких як вітамін B12, залізо та фолат, може сприяти посивінню волосся. Захищайте своє волосся від сонячних променів. Ультрафіолетове випромінювання може пошкодити стовбурові клітини волосся і сприяти посивінню.

Нагадаємо, науковці вважають, що знайшли причину, чому людське волосся втрачає свій колір, коли ми старіємо.

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