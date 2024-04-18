Вчені виявили причину занепаду стародавнього міста Теотіуакан у Мексиці

Протягом століть таємниця занепаду Теотіуакана - величного мегаполісу, що колись процвітав у долині Мехіко, - бентежила уми дослідників. Місто, яке в народі прозвали "батьківщиною богів", вражало своїми масштабами та монументальною архітектурою, проте раптово воно було покинуте жителями.

Нове дослідження, опубліковане в науковому журналі, кидає світло на цю таємницю. Згідно з висновками авторів, ключову роль у занепаді Теотіуакана могли відіграти серія потужних землетрусів. Про це пише Heritage Daily.

Вчені, ретельно вивчаючи архітектурні пам'ятки міста, зокрема піраміди Сонця та Місяця, а також Храм Пернатого Змія, знайшли свідчення руйнівних впливів землетрусів. Ці дані свідчать про те, що протягом 100-600 років н. е. Теотіуакан пережив низку сейсмічних катастроф.

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Аналіз пошкоджень дав підстави дослідникам припустити, що джерелом землетрусів був Середньоамериканський жолоб. Принаймні два потужні поштовхи, що сталися близько 1-150 та 455 років н. е., завдали значної шкоди місту.

Наслідки цих катаклізмів не обмежилися лише фізичними руйнуваннями. Вчені вважають, що землетруси могли загострити соціальні та політичні проблеми в Теотіуакані, призвівши до внутрішніх конфліктів та заворушень. Ці фактори, ймовірно, й стали ключовими у занепаді колись величного мегаполісу.

Відкриття дослідників дає нове розуміння історії Теотіуакана, підкреслюючи значну роль природних факторів у розвитку та занепаді цивілізацій.

Нагадаємо, археологи виявили величезну "вампірську могилу" з 450 жертвами.

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