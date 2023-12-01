Науковці: найближчий пік циклу активності Сонця настане значно раніше

Астрофізики з Центру передового досвіду космічних наук Індії передбачили, що сонячний максимум, ймовірно, досягне в січні 2024 року. Це набагато раніше, ніж початковий офіційний прогноз, згідно з яким сонячний максимум відбудеться в липні 2025 року.

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Аналіз, проведений Пріяншем Джасвалом, Чітрадіпом Сахою та Діб’єнду Нанді, показав, що швидкість, з якою полюси Сонця слабшають, дуже чітко корелює з ефектом Вальдмайєра. Це означає, що вони могли б використовувати ефект Вальдмайєра, щоб передбачити, коли полярні магнітні поля ослабнуть до нуля і поміняються місцями – сонячний максимум, пише ScienceAlert.

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Їхні висновки передбачили часові рамки приблизно в січні 2024 року. Є ще деяка невизначеність і простір для хитання, але якщо сонячний максимум відбудеться в цей час, ми знатимемо, що вони щось знайшли.

Це відкриття свідчить про те, що можуть бути кращі способи прогнозування поведінки Сонця, ніж методи, які використовуються для офіційних прогнозів поточного сонячного циклу, 25 сонячного циклу.

Сонячні цикли є дещо загадковими – не зовсім зрозуміло, що ними керує – але вони цілком нормальні. Протягом кожного циклу магнітне поле Сонця змінює полярність. Це супроводжується підйомом і спадом сонячної активності – сонячними плямами, сонячними спалахами та корональними викидами маси.

Сонячний максимум характеризується піком активності, а сонячний мінімум настає через кілька років.

Поки що неясно, які наслідки матиме ранній сонячний максимум. Однак сонячна активність пов’язана з космічною погодою, а виверження на Сонці можуть вплинути на Землю.

Нагадаємо, Марс зникне з неба на два тижні, завдяки науковому явищу, відомому як сонячне з’єднання. Під час цього періоду, Сонце закриє Марс і Землю один від одного.

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