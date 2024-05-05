Приберіть їх негайно: експерти назвали предмети, які заборонено тримати на підвіконні

Підвіконня чудово підходять для зберігання різних речей для декору. Однак деякі предмети заборонено тримати там.

За словами експертів Plan-it Windows, наприклад, аерозолі та легкозаймисті предмети на підвіконні становлять значну небезпеку, особливо в теплу пору року. Сонячне світло може нагріти ці предмети до небезпечного рівня, що призведе до потенційних вибухів, повідомляє Express.co.uk.

Свічки можуть красиво виглядати на підвіконні, але їх ні в якому разі не можна зберігати на ньому. Це пояснюється тим, що пряме сонячне світло може призвести до розм’якшення або навіть займання воску, що призведе до потенційної пожежі.

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Такі об’єкти, як дзеркала або будь-які відбиваючі елементи, можуть діяти як збільшувальне скло під сонячними променями, фокусуючи тепло в одній точці та запалюючи матеріали поблизу. Їх також варто прибрати геть.

Також слід уникати зберігання будь-яких крихких предметів на підвіконнях. Раптовий вітер або випадкові поштовхи можуть змусити ці предмети впасти на підлогу.

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