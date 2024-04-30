Як поводитися з посудом на кухні, щоб уникнути негараздів

Протягом століть досвідчені господині передавали численні прикмети, які, на їхню думку, мали важливе значення для ведення домашнього господарства. Серед цих повір'їв є такі, що стосуються предметів, які часто зустрічаються на кухні. UAportal поділився цікавою інформацією про три особливі прикмети, про які варто знати кожному.

Поводження з розбитим посудом

Якщо розбився посуд, дуже важливо діяти швидко. Варто негайно змітати розкидані уламки і швидко утилізувати їх. Залишати уламки до ранку категорично не рекомендується, оскільки вважається, що це притягує в дім негатив і неприємності.

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Зверніть увагу на відколи та тріщини

Ще одна прикмета говорить про те, що посуд з тріщинами може привернути нещастя. З огляду на це, потрібно якнайшвидше викидати будь-які чашки або тарілки, що мають такі дефекти. Усунення цих пошкоджених предметів з дому слугує запобіжним заходом проти можливих нещасть і забезпечує більш позитивну атмосферу в родині.

Миття посуду та прибирання

Згідно з традицією, друзям чи родичам категорично заборонено займатися миттям посуду та прибиранням у вашому досі. Порушення цього звичаю може призвести до неприємних ситуацій.

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