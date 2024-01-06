Біля берегів Бразилії виявили мис із аномально холодною водою

Ще на початку 1500-х років європейські дослідники відкрили на східному узбережжі Бразилії ділянку з унікальними природними умовами. Тут були білосніжні пляжі, бірюзові води, дрібні лагуни та мальовничі гори. Але найдивовижніше було те, що вода в одному з районів була надзвичайно холодною порівняно з навколишніми водами. Різниця температур була настільки велика, що дослідники назвали цей район Кабо-Фріо, що в перекладі з португальської означає "Холодний мис".

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Про це пише SciTechDaily.

У 2022 році супутник Landsat 9 зробив дивовижні фотографії, які показали, наскільки холодними є поверхневі води біля Кабо-Фріо. Завдяки цим фотографіям вчені змогли розгадати загадку цього природного феномена.

Виявляється, що причина холодних вод у Кабо-Фріо полягає в підйомі холодної води з глибини океану на поверхню. Це відбувається завдяки панівним вітрам, які дмуть уздовж узбережжя більшу частину року, особливо навесні та влітку. Сильні північно-східні вітри відтісняють теплі поверхневі води від берега, а на їхнє місце піднімається холодна вода з глибин.

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Це дивовижне природне явище також позитивно впливає на місцеві екосистеми. Глибокі води багаті поживними речовинами, які необхідні для розвитку фітопланктону. Фітопланктон, у свою чергу, є основою харчового ланцюга для багатьох морських тварин.

Попередні дослідження показали, що місцева прохолодна зона простягається на 200 кілометрів завдовжки та близько 20 кілометрів завширшки. При цьому температура води в деяких районах може відрізнятися від температури навколишніх вод на 8 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, у Гренландії знайшли скам'янілості "страшного звіра", яким 518 млн років.

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