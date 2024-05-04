Тюльпани стоятимуть у вазі два тижні і не зів'януть: лайфхаки від фахівців

Як правило, свіжозрізані тюльпани можуть зберігати свою красу протягом 5 днів за належного догляду. Однак цей термін можна суттєво продовжити.

Перш за все, вибираючи гроно, переконайтеся, що всі тюльпани закриті та на початку свого життя. Про це повідомляє Express.co.uk.

Після цього зірвіть нижнє листя. Вони гинуть за день і можуть спричинити накопичення бактерій.

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Тоді візьміть зубочистку і ткніть трохи нижче квітки. Це дозволяє повітрю виходити зі стебла і зменшує їх провисання через край. Далі візьміть ніж, а не ножиці, і наріжте стебла під кутом 45 градусів.

Після цього додайте до води у вазі чайну ложку цукру і кілька кубиків льоду, тому що тюльпани віддають перевагу холодній воді. Замінюйте воду кожні два-три дні, і все готово.

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