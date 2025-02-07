Творять магію: топ фільмів про перше кохання

День святого Валентина вже на порозі, і це чудова нагода поринути в атмосферу романтики. Перше кохання завжди залишається в пам’яті як щось ніжне, зворушливе та щире, а кіно дає змогу знову пережити ці особливі моменти.

РБК-Україна пропонує добірку з найкращих фільмів про перше кохання, які допоможуть відчути магію цього неповторного почуття.

"Кіт"

Історія про непрості взаємини між 17-річним хлопцем та 24-річною жінкою, які зустрічаються на шкільному танці. Кіт, відомий своєю проблемною поведінкою, та Грейс, яка нещодавно пережила розлучення і працює репетиторкою, поступово відкривають між собою глибокий зв’язок.

"Три метри над рівнем неба"

Зворушлива історія про двох молодих людей із різних світів. Хачо – бунтівний хлопець із непростим минулим, а Ана – дівчина з багатої родини, яка прагне спокою. Незважаючи на соціальні відмінності та різні погляди, їхні почуття стають випробуванням, що змінює їхнє життя назавжди.

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"Паперові міста"

Фільм про випускника школи К'ю Джейкобсена, який з дитинства був закоханий у свою загадкову сусідку Марго. Одного вечора вона пропонує йому вирушити в небезпечну пригоду, але вже наступного дня дівчина зникає, залишивши лише таємничі підказки. Переконаний, що це своєрідний квест, К'ю разом із друзями вирушає на пошуки, розгадуючи сліди, які привідкривають перед ним нові грані їхніх стосунків.

"Жорстокі ігри"

Історія про кохання, що стає частиною підступної гри. Себастіан – привабливий і багатий хлопець, який знає всі таємниці оточуючих, а його сестра Катрін – справжня маніпуляторка. Проте все змінюється, коли Себастіан закохується в чесну, щиру та віддану Аннет.

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