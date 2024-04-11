Три правила для пишних гортензій в саду: сусіди заздритимуть вашим квітучим кущикам

Гортензії з їхніми величезними та красивими квітами завжди були однією з улюблених рослин в багатьох садах. Та як саме досягти буйного і привабливого цвітіння цих чудових рослин.

Експерт із садівництва Hoselink Бен Хейман поділився кількома важливими порадами, які допоможуть вам створити справжню квітучу красу у вашому саду.

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Однією з ключових рекомендацій є правильна обрізка. Бен Хейман підкреслює, що правильне обрізання гортензій гарантує їхнє ефектне цвітіння та сприяє здоровому росту рослин. Обрізка рекомендується проводити ранньою весною, щоб прискорити ріст квітів. При цьому важливо видаляти мертві, пошкоджені або хворі частини рослини та проріджувати щільні ділянки, щоб забезпечити доступ світла та повітря до центру рослини.

Щодо висоти рослини, рекомендується зрізати її до 30-40 см від землі. Це сприятиме новому росту та дозволить отримати більше квітконосів. Важливо зазначити, що гортензії є досить стійкими рослинами, тому можна обрізати їх навіть над гниллю або нижче напрямної на 30–40 см, не завдаючи шкоди.

Крім обрізки, важливо також враховувати кислотність ґрунту, оскільки вона впливає на колір квітів гортензій. Кислий ґрунт сприяє синьому цвітінню, а лужний - рожевому або червоному. Якщо ви хочете знати точний pH вашого ґрунту, можна придбати набір pH тестів.

Нагадаємо, садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.

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