Три десерти із манної крупи: Як приготувати ніжний та корисний сніданок
Хто з нас не куштував манну кашу в дитинстві? Багатьом вона здавалася прісною та нудною. Але не поспішайте з висновками. Спробуйте ці рецепти, і ви будете приємно здивовані.
З манної крупи можна приготувати неймовірно смачні та оригінальні десерти, які здивують і порадують вас та ваших близьких. Рецептами поділився "Таблоїд Волині".
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1. "Весела новина" – апельсинові кошички з манною кашею:
- Інгредієнти:
- 150 г манної каші
- 2 апельсина
- 2 ст. ложки апельсинового соку
- 2 ст. ложки шоколадної стружки
- (За бажанням) апельсиновий лікер
- Приготування:
- Розріжте апельсини навпіл, вийміть м'якуш, щоб вийшли "кошички".
- М'якуш наріжте шматочками.
- Наповніть "кошички" манною кашею, зверху викладіть шматочки апельсина та посипте шоколадною стружкою.
- (За бажанням) збризніть кашу апельсиновим лікером.
2. Банановий кораблик з манним соусом:
- Інгредієнти:
- 2 банани
- 150 г морозива
- 1 склянка молока
- 1 яйце
- 3 ст. ложки цукру
- 1,5 ст. ложки манної крупи
- Збиті вершки, ягоди/вишні (для прикраси)
- Приготування:
- Розріжте банани навпіл уздовж, розкладіть по краях блюда.
- Помістіть в центр 3 кульки морозива.
- Приготуйте соус: змішайте яйце з манкою, додайте 1/4 склянки молока, перемішайте.
- Закип'ятіть решту молока з цукром, влийте в яєчно-манну масу, постійно помішуючи.
- Доведіть до загусання на вогні, не кип'ятіть. Остудіть.
- Полийте соусом морозиво, прикрасьте вершками, ягодами/вишнями.
3. Манник за 6 хвилин (у мікрохвильовці):
- Інгредієнти:
- 0,5 склянки манної крупи
- 0,5 склянки кефіру
- 100 г вершкового масла
- 0,3 склянки цукру
- 1 яйце
- 1 ч. ложка розпушувача
- 0,5 склянки борошна
- Крем: 200 г сметани, 2 ст. ложки цукру
- (За бажанням) родзинки, горіхи, мак, фрукти, ягоди, прянощі
- Приготування:
- Манку залийте кефіром, перемішайте, залиште на 20 хвилин.
- Розтопіть масло, додайте цукор, яйце, манну масу, борошно, розпушувач, перемішайте.
- Вилийте тісто у скляну форму (висота 4-5 см), поставте в мікрохвильовку на 6 хвилин.
- Переверніть готовий манник на тарілку, розріжте навпіл, змастіть кремом з цукру та сметани.
- (За бажанням) додайте до манника родзинки, горіхи, мак, фрукти, ягоди, прянощі.
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