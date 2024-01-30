Три десерти із манної крупи: Як приготувати ніжний та корисний сніданок

Хто з нас не куштував манну кашу в дитинстві? Багатьом вона здавалася прісною та нудною. Але не поспішайте з висновками. Спробуйте ці рецепти, і ви будете приємно здивовані.

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З манної крупи можна приготувати неймовірно смачні та оригінальні десерти, які здивують і порадують вас та ваших близьких. Рецептами поділився "Таблоїд Волині".

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1. "Весела новина" – апельсинові кошички з манною кашею:

Інгредієнти: 150 г манної каші 2 апельсина 2 ст. ложки апельсинового соку 2 ст. ложки шоколадної стружки (За бажанням) апельсиновий лікер

Приготування: Розріжте апельсини навпіл, вийміть м'якуш, щоб вийшли "кошички". М'якуш наріжте шматочками. Наповніть "кошички" манною кашею, зверху викладіть шматочки апельсина та посипте шоколадною стружкою. (За бажанням) збризніть кашу апельсиновим лікером.



2. Банановий кораблик з манним соусом:

Інгредієнти: 2 банани 150 г морозива 1 склянка молока 1 яйце 3 ст. ложки цукру 1,5 ст. ложки манної крупи Збиті вершки, ягоди/вишні (для прикраси)

Приготування: Розріжте банани навпіл уздовж, розкладіть по краях блюда. Помістіть в центр 3 кульки морозива. Приготуйте соус: змішайте яйце з манкою, додайте 1/4 склянки молока, перемішайте. Закип'ятіть решту молока з цукром, влийте в яєчно-манну масу, постійно помішуючи. Доведіть до загусання на вогні, не кип'ятіть. Остудіть. Полийте соусом морозиво, прикрасьте вершками, ягодами/вишнями.



3. Манник за 6 хвилин (у мікрохвильовці):

Інгредієнти: 0,5 склянки манної крупи 0,5 склянки кефіру 100 г вершкового масла 0,3 склянки цукру 1 яйце 1 ч. ложка розпушувача 0,5 склянки борошна Крем: 200 г сметани, 2 ст. ложки цукру (За бажанням) родзинки, горіхи, мак, фрукти, ягоди, прянощі

Приготування: Манку залийте кефіром, перемішайте, залиште на 20 хвилин. Розтопіть масло, додайте цукор, яйце, манну масу, борошно, розпушувач, перемішайте. Вилийте тісто у скляну форму (висота 4-5 см), поставте в мікрохвильовку на 6 хвилин. Переверніть готовий манник на тарілку, розріжте навпіл, змастіть кремом з цукру та сметани. (За бажанням) додайте до манника родзинки, горіхи, мак, фрукти, ягоди, прянощі.



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