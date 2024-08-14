Лише люди з ідеальним зором помітять лимон серед інших фруктів на картинці: тест IQ з оптичною ілюзією

Оптичні ілюзії дають змогу зазирнути в тонкощі обробки даних мозком. Вони створюють захопливу взаємодію між тим, що бачать очі, і тим, як мозок інтерпретує складну візуальну інформацію під тиском часу.

Обмеження часу додає посиленого відчуття терміновості, змушуючи швидко декодувати складні візуальні деталі. У цій задачі потрібно за п’ять секунд, щоб помітити лимон, захований серед різнокольорових фруктів, повідомляє Jagran Josh.

Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Brightside

Ті, хто має високий IQ, часто чудово справляються з цими завданнями. Якщо вдасться знайти лимон за ліміт часу, мозок налаштований на швидке виявлення закономірностей.

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Пам'ятайте, годинник цокає, а лимон майстерно захований серед фруктів.

Якщо не змогли знайти захований лимон серед фруктів на цій картинці, не хвилюйтеся. Перевірте відповідь нижче:

Головоломка з оптичною ілюзією. Джерело: Brightside

Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.

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