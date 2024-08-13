Незвична математична головоломка: тільки люди з високим IQ можуть розв'язати цю задачу

Математична головоломка – це різновид головоломки, яка перевіряє критичне мислення читача та навички розв’язування проблем. Ці завдання мають потенціал для підвищення інтелекту та покращення концентрації.

Регулярне виконання таких завдань допомагає покращити навички вирішення проблем, а також забезпечує здорове тренування для мозку. Про це повідомляє Jagran Josh.

Головоломка з математичним рівнянням. Джерело: Pinterest

На зображенні, опублікованому вище, читачам представлена ​​математична головоломка. Ця математична головоломка перевірить аналітичні та логічні навички мислення.

Вітаємо тих читачів, які змогли вирішити математичну головоломку за відведений час.

Тим, хто не зміг знайти відповідь, потрібно регулярно практикувати такі завдання, щоб покращити свою швидкість і точність. Тепер перегляньте наведене нижче рішення.

У цій загадці ми бачимо, що:

Веселий смайлик + сумний = 13

Веселий смайлик * сумний = 42

Сумний смайлик – веселий = 1

Сумний смайл = 1 + веселий.

Таким чином веселий смайлик + 1 + веселий = 13

2 смайли = 12

Смайлик = 6

Тепер сумний смайлик = 1 + 6 = 7

Пропонуємо також спробувати знайти відкритий замок за 11 секунд.

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