Лише люди з ідеальним зором зможуть помітити жабу на картинці: головоломка з оптичною ілюзією

Оптичні ілюзії – це хитрі візуальні ефекти, які змушують людину бачити речі не такими, якими вони є насправді. Ці ілюзії показують, як мозок обробляє візуальну інформацію.

Головоломки з оптичною ілюзією є однією з найпопулярніших розваг. На наведеній картинці серед каміння захована жаба, повідомляє Jagran Josh.

Картинка з оптичною ілюзією. Джерело: Reddit

Якщо звернете увагу на деталі зображення, тоді зможете швидко помітити заховану жабу. Читачі з відмінними візуальними навичками першими помітять жабу швидше за інших.

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Тим, хто не зміг знайти жабу, потрібно регулярно практикувати такі завдання, щоб покращити навички спостереження. Заховану жабу можна помітити зліва на малюнку, її колір такий же, як і каміння.

Картинка з оптичною ілюзією. Джерело: Reddit

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