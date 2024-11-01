Лише для обраних: три найдорожчі породи собак у світі

Найдорожчі породи собак вражають не лише своїми унікальними характеристиками та відданістю, але й вишуканим зовнішнім виглядом. Розглянемо трійку елітних порід, вартість яких може сягати декількох тисяч доларів.

Ці породи не лише дорогі, але й чудовими особистими якостями. Про це пише Курс України.

Тибетський мастиф - рекордсмен серед найдорожчих собак світу, що офіційно зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса. Ціна на цуценят цієї породи коливається від 2000 до 7000 доларів. Варто зазначити, що ці величні собаки мають досить упертий характер, тому найкраще підходять досвідченим власникам, здатним впоратися з їхньою самовпевненою вдачею.

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Французький мастиф вирізняється не лише високою ціною (в середньому 3000 доларів за цуценя), але й чудовими особистісними якостями. Представники цієї породи відомі своєю дружелюбністю, добрим серцем та відмінною витривалістю.

Французький бульдог - ще одна престижна порода, ціни на яку починаються від 1000 доларів. Ці собаки славляться своєю товариськістю та добрим характером, легко знаходять спільну мову як з людьми, так і з іншими тваринами. Проте потенційним власникам варто враховувати, що порода потребує особливого догляду та належного виховання.

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