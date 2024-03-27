Терміти потрапили в пастку 'спіралі смерті' (відео)

Термін "спіралі смерті" належить цікавому явищу, що спостерігається серед мурашок. Це незвичайне явище виникає, коли група мурашок, втративши орієнтацію або відчувши деякий стрес, починає рухатися по колу або у формі спіралі, віддалюючись від своєї колонії чи джерел їжі.

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Так у мережі з'явилося відео, на якому терміти опинилися в пастці "спіралі смерті". Ці кадри опублікували в групі ідентифікації грибів Австралії та Нової Зеландії на Facebook.

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На кадрах видно, як комахи ходять по колу слідом за одним за одним, немов загіпнотизовані. Цей жахливий танець триває доти, доки терміти не помруть від виснаження.

Вчені пояснюють, що така поведінка пов'язана з феромонами, які виділяють терміти. Завдяки цим хімічним речовинам комахи орієнтуються в темряві й знаходять шлях до гнізда. Проте іноді система дає збій, і терміти потрапляють у замкнуте коло.

Чому це сталося з термітами на відео - невідомо. Можливо, вони випадково опинилися на грибі, який виділяє феромони, що збивають їх з пантелику. Також не виключено, що хтось навмисно помістив комах у цю жахливу пастку.

Це явище спостерігається не лише у термітів, але й у мурах. Мурахи, які потрапляють у "спіраль смерті", можуть пройти до 30 кілометрів, перш ніж загинути. Вчені до кінця не розуміють, чому комахи потрапляють у "спіраль смерті". Існує теорія, що "спіраль смерті" - це спосіб самознищення колонії, коли вона стає занадто великою.

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