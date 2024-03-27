На Кіпрі знайшли гігантських водяних жуків, що атакують пальці туристів (фото)

Нове дослідження показало, що на Кіпрі з'явилися гігантські водяні жуки, відомі своїми болючими укусами.

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Ці жуки, яких ще називають "кусачі пальців ніг", належать до роду Lethocerus і можуть виростати до 12 сантиметрів в довжину. Дослідники виявили їх на східному узбережжі острова і застерігають людей бути обережними, пише Live Science.

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Звідки з'явилися жуки?

Вчені не впевнені, як і чому жуки потрапили на Кіпр, але вважають, що вони прилетіли з материка. Можливо, їх привабили вогні на узбережжі, або вони мігрували в пошуках їжі.

Чи небезпечні жуки?

Хоча укуси жуків можуть бути болючими, вони не є небезпечними для життя. Жуки не є загрозою для екосистеми Кіпру, адже на острові є їх природні хижаки, такі як білі лелеки та чорні летяги.

Якщо ви побачили одного з цих жуків, дослідники рекомендують вам триматися на відстані і не чіпати його. Ви можете зробити фотографію жука і повідомити про його місцезнаходження вченим.

Дослідники планують продовжити вивчення цих жуків, щоб краще зрозуміти, як вони потрапили на острів і як вони впливають на екосистему.

Раніше науковці попередили, що діяльність людини може призвести до повного вимирання сорок.

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