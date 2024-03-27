На Кіпрі знайшли гігантських водяних жуків, що атакують пальці туристів (фото)
Нове дослідження показало, що на Кіпрі з'явилися гігантські водяні жуки, відомі своїми болючими укусами.
Ці жуки, яких ще називають "кусачі пальців ніг", належать до роду Lethocerus і можуть виростати до 12 сантиметрів в довжину. Дослідники виявили їх на східному узбережжі острова і застерігають людей бути обережними, пише Live Science.
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Звідки з'явилися жуки?
Вчені не впевнені, як і чому жуки потрапили на Кіпр, але вважають, що вони прилетіли з материка. Можливо, їх привабили вогні на узбережжі, або вони мігрували в пошуках їжі.
Чи небезпечні жуки?
Хоча укуси жуків можуть бути болючими, вони не є небезпечними для життя. Жуки не є загрозою для екосистеми Кіпру, адже на острові є їх природні хижаки, такі як білі лелеки та чорні летяги.
Якщо ви побачили одного з цих жуків, дослідники рекомендують вам триматися на відстані і не чіпати його. Ви можете зробити фотографію жука і повідомити про його місцезнаходження вченим.
Дослідники планують продовжити вивчення цих жуків, щоб краще зрозуміти, як вони потрапили на острів і як вони впливають на екосистему.
Раніше науковці попередили, що діяльність людини може призвести до повного вимирання сорок.
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