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Тепер готуватимете тільки так: Як зробити салат "Цезар" з креветками

Ігор Романько

Як приготувати салат Цезар з креветками

Салат Цезар з креветками – це популярна закуска, яка має вишуканий смак, тонкий аромат та привабливий вигляд. Вона підійде для будь-якого столу до будь-якої події.

Смак цієї закуски досить сильно залежить від якості продуктів. Креветки бажано брати великі королівські, помідори – чері, салат – Айсберг, яйця – перепелині, а сир – пармезан, пишуть на сайті "Одна хвилина".

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Інгредієнти

  • Креветки королівські - 12-14 штук
  • Яйця перепелині - 8 штук
  • Помідори чері - 10 штук
  • Хліб білий - 2-3 скибочки
  • Салат Айсберг - 1 штука
  • Сир пармезан - 50 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Оливкова олія - 2 столові ложки

Для соусу-заправки

  • Яйце куряче - 1 штука
  • Гірчиця - 1 чайна ложка
  • Лимонний сік - 2 столові ложки
  • Часник - 1 зубчик
  • Оливкова олія - 60-100 мл
  • Пармезан - 25 г
  • Анчоус - 1-2 штуки
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком

Приготування

  1. Відваріть перепелині яйця круто. Для цього покладіть їх у каструлю з холодною водою, поставте на вогонь і варіть 5 хвилин від моменту закипання. Злийте окріп і відразу залийте холодною водою. Потім почистіть і поріжте кожне яйце навпіл.
  2. З креветок зніміть панцир. Обмажте їх оливковою олією, вичавіть до них часник і залиште маринуватися на 15-20 хвилин.
  3. Скибочки хліба поріжте на кубики. Посоліть, поперчіть і обсмажте на оливковій олії до золотистого кольору.
  4. Обсмажте креветки на оливковій олії до готовності.
  5. Для приготування соусу-заправки покладіть куряче яйце в киплячу воду на 1 хвилину. Потім охолодіть його в холодній воді і розбийте в чашу блендера. Додайте всі інші інгредієнти для соусу і перебийте до однорідності.
  6. У глибоку миску викладіть салат Айсберг, порізаний руками. Залийте його соусом-заправкою і перемішайте.
  7. Зверху викладіть креветки, сухарики, яйця і посипте натертим пармезаном. Прикрасьте помідорами чері.

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